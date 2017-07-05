В Пензе после проливного дождя затопило дороги

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05 июля 2017, 19:03Общество
На улицы Пензы пришла большая вода. Дождь, который начался еще в ночь на 5 июля, стал причиной подтопления городских автомагистралей. Где-то воде было попросту некуда стекать, а где-то с потоком не справились ветхие ливнеприемники.
На проезжей части около больницы №5 после 12-часового проливного дождя образовалось озеро. Его глубина с каждым часом становится все больше. Бесконечные потоки воды стали серьезным испытанием для ливневых канализаций. Водители на затопленных участках дороги вынуждены сбавлять скорость.
Во время сильного дождя огромная лужа образуется в районе Автодрома в Арбекове. Здесь уже работает аварийная служба. Одна машина может освободить дорогу от шести тысяч литров воды.
После осмотра ливневки специалисты дают заключение: канализация работает исправно, просто вода стекает не так быстро, как хотелось бы. Состояние ливневых канализаций в разных районах города проверяют еще пять аварийных бригад. Несмотря на активную работу коммунальщиков, жители Пензы не всегда ими довольны.
Ранее заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин заявил, что ливневой канализацией в городе будут заниматься по мере поступления средств. Систему водостока модернизируют пока только на тех дорогах, где будут проводить капитальный ремонт и где уже есть ливнеприемники.
«Мы будем проводить работу по доведению ливневых приемников до нормативного состояния на тех улицах, на которых реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Опыт предыдущего года показывает, что, в принципе, под слоем асфальта было закатано достаточное количество ливневых приемных колодцев на тех участках, которые создавали проблемы в плане отвода воды», - сообщил он.
На ближайшие дни прогноз погоды в Пензе – малооптимистичный. Синоптики обещают небольшой дождь и понижение температуры до + 17 градусов.
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