В Пензе после пожара в доме обнаружили 2 трупа

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23 ноября 2018, 13:04Происшествия
В пензенском микрорайоне Бугровка рано утром 23 ноября произошел пожар.
В семь утра на улице 1-ый проезд Громова в срубовом доме вспыхнул огонь. На площади 12 кв.м. сгорел диван и потолок. После того, как огонь был потушен, в помещение обнаружили тела мужчины и женщины, оба - 1982 года рождения.
«Причина их смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы», - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар тушили 17 человек с помощью пяти машин спецтехники. По факту возгорания проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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