В Пензе после обращения жителей проверили работу маршрутки №80

Начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина сообщила на своей странице в Facebook о том, что утром 29 августа проведена проверка работы маршрута №80. Это сделали после обращения граждан.

«За период с 7:30 до 9:00 через остановку «Локомотивное депо» в сторону центра проследовало семь автобусов с интервалом от 12 до 15 минут, их наполняемость составила от четырех до 12 человек. Нарушений установленного интервала движения в работе маршрута не выявлено», - написала Юлия Еремина.

Однако чиновники не проверили работу транспорта в вечернее время. В этот же день в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс» появилось письмо от жителя города. Мужчина обратился с проблемой нехватки транспорта: по его словам, после 20:00 с остановки «Локомотивное депо» невозможно уехать.

«Сколько еще можно терпеть произвол 80-й маршрутки? Почему нельзя предусмотреть альтернативный маршрут общественного транспорта? Раньше был троллейбус №6. На каком основании жители микрорайона «Пенза-3» и работники железной дороги испытывают огромные неудобства с отсутствием общественного транспорта вечером и оказываются отрезанными от города? Разве их не ждут дома дети или родители?» - написал пензенец.

Информагентство направит по данной жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».