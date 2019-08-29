В Пензе после обращения жителей проверили работу маршрутки №80

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29 августа 2019, 16:04Общество
Начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина сообщила на своей странице в Facebook о том, что утром 29 августа проведена проверка работы маршрута №80. Это сделали после обращения граждан.
«За период с 7:30 до 9:00 через остановку «Локомотивное депо» в сторону центра проследовало семь автобусов с интервалом от 12 до 15 минут, их наполняемость составила от четырех до 12 человек. Нарушений установленного интервала движения в работе маршрута не выявлено», - написала Юлия Еремина.
Однако чиновники не проверили работу транспорта в вечернее время. В этот же день в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс» появилось письмо от жителя города. Мужчина обратился с проблемой нехватки транспорта: по его словам, после 20:00 с остановки «Локомотивное депо» невозможно уехать.
«Сколько еще можно терпеть произвол 80-й маршрутки? Почему нельзя предусмотреть альтернативный маршрут общественного транспорта? Раньше был троллейбус №6. На каком основании жители микрорайона «Пенза-3» и работники железной дороги испытывают огромные неудобства с отсутствием общественного транспорта вечером и оказываются отрезанными от города? Разве их не ждут дома дети или родители?» - написал пензенец.
Информагентство направит по данной жалобе официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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