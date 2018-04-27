В Пензе после годовой консервации показали обновленную пьесу «Люкс №13»

В областном драматическом театре представили обновленный спектакль «Люкс №13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни. Постановка появилась в репертуаре пензенских артистов еще в 2009 году. Ее показывали не менее девяти лет. Год спектакль находился на консервации, теперь в него вдохнули новую жизнь.

Все начинается с обмана жены. Затем самые невероятные события сменяют друг друга так быстро, что порождают абсурд немыслимых размеров. В центре внимания - помощник британского премьер-министра Ричард Уилли. Дебатам в палате общин он предпочитает компанию полураздетой секретарши в уютном отеле, в люксе №13. За событиями в этом гостиничном номере и подсматривают зрители. Это не просто театральная постановка, это ироничная сатира на знакомую всему миру историю - влиятельный политик и его любовница. Появляется и третий лишний - грабитель, портит свидание и внезапно погибает от удара оконной створкой. Политику теперь придется объяснить, почему он не на работе, а в номере отеля, да еще и с трупом.

Если добавить к этой неприятности ревнивого супруга секретарши и внезапное появление жены главного героя, то становится ясно, что действие не отпустит внимания зрителей ни на минуту. Почти девять лет эта комедия была одним из самых кассовых спектаклей. С 2009 года «Люкс №13» не сходил с афиш областного драмтеатра. В 2018-м его решил возродить художественный руководитель Сергей Казаков и обновил актерский состав.

«Из-за того, что спектакль шел практически десять лет, он немного «устал», поэтому было принято решение на время его законсервировать. После отдыха в нем обновился не только актерский состав, молодая кровь, но и взгляд на многие вещи, это удивительно», - рассказал Сергей Казаков.

Спектакль держит публику в напряжении почти два с половиной часа. Следующий показ «Люкса №13» (16+) состоится 3 мая. Артисты уверены, что обновленная постановка будет в репертуаре драмтеатра еще с десяток лет.