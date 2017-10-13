13 октября 2017, 20:02Происшествия Пензенцы обсуждают трагедию, которая произошла в Ахунах В Пензе выражают соболезнования родителям ребенка, который погиб под колесами автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия. Накануне вечером на улице Коннозаводской в микрорайоне Ахуны 31-летний водитель автомобиля «Kia Sorento» сбил мальчика на регулируемом пешеходном переходе.

Детская невнимательность или роковая ошибка взрослого вкупе с проливным дождем? Что стало причиной жуткого дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне вечером на улице Коннозаводской в Ахунах, пока неизвестно. В 19.50 здесь оборвалась жизнь мальчика. Школьник вместе с братом возвращался домой с занятий в кружке и вдруг бросился через дорогу перед машиной.

«Водитель автомобиля «Kia Sorento», мужчина 1986 года рождения в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Трагедию пензенцы активно обсуждают в соцсетях. Кто-то из очевидцев утверждает, что водитель хотел проскочить на красный, другие уверяют, что запрещающий сигнал светофора горел для пешеходов.

Трагедию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова. По ее мнению, необходимо разработать дополнительные меры безопасности на автодорогах, тем более, которые пролегают возле образовательных организаций.

«Авария произошла на пешеходном переходе, где работал светофор, то есть по большому счету - это, конечно, невнимательность. Правоохранительные органы буду доказывать, чья это вина, но я бы обратила внимание родителей на то, что в 19.55 произошла авария осенью - это темное время суток и если нет знаков на одежде детей, наверное, не всегда водители могут увидеть пешехода, поэтому нужно сопровождать детей», - пояснила она.

Юлия Стручкова - многодетная мама. Она и раньше старалась встречать детей после занятий, а после случившегося, говорит, что все родители сильно заволновались.

«Неважно, зебра это или зеленый цвет, надо остановиться и посмотреть во все стороны. Не дай Бог, пробежит маленький ребенок, покажется, что нет машин, и собьют, страшно это все», - сказала она.

Теперь не только знак «Осторожно, дети!» предупреждает водителей о необходимости быть предельно внимательными за рулем. Цветы и мягкие игрушки, как напоминание о страшной трагедии, заставляют автовладельцев на этом участке сбавлять скорость.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, которая позволит выяснить причины случившегося и установить виновника происшествия.

Происшествия

просмотров 452

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: