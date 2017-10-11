В Пензе посадят тысячи деревьев и кустарников

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11 октября 2017, 17:59Общество
В центре Пензы по поручению главы администрации города Виктора Кувайцева продолжается озеленение.
«Специалисты предприятия занимаются посадкой лип, по улице Кирова будет высажено 30 крупномерных деревьев с земляным комом. Работами охвачена и улица Максима Горького», – сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Александр Кильгянкин.
По его словам, в городе необходимо заменить на газонах и в приствольных кругах 282 дерева по улицам Куйбышева, Свердлова, Лермонтова, Ленинградской, Мира, Окружной, Калинина, Тамбовской, Володарского, Карпинского, на проспектах Победы и Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В целом, совместно с районными администрациями, организациями и предприятиями города в Пензе высадят около 2500 деревьев и 5000 кустарников на территориях школ, детских садов и других учреждений соцкультбыта.
14 октября состоится традиционный осенний субботник, во время которого посадят деревья, его место уточняется. Любой пензенец может принять участие в благоустройстве и обновлении своих дворовых и придомовых территорий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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