11 октября 2017, 17:59Общество В Пензе посадят тысячи деревьев и кустарников В центре Пензы по поручению главы администрации города Виктора Кувайцева продолжается озеленение.

«Специалисты предприятия занимаются посадкой лип, по улице Кирова будет высажено 30 крупномерных деревьев с земляным комом. Работами охвачена и улица Максима Горького», – сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Александр Кильгянкин.

По его словам, в городе необходимо заменить на газонах и в приствольных кругах 282 дерева по улицам Куйбышева, Свердлова, Лермонтова, Ленинградской, Мира, Окружной, Калинина, Тамбовской, Володарского, Карпинского, на проспектах Победы и Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В целом, совместно с районными администрациями, организациями и предприятиями города в Пензе высадят около 2500 деревьев и 5000 кустарников на территориях школ, детских садов и других учреждений соцкультбыта.

14 октября состоится традиционный осенний субботник, во время которого посадят деревья, его место уточняется. Любой пензенец может принять участие в благоустройстве и обновлении своих дворовых и придомовых территорий, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_vysadyat_okolo_2500_derevev/

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