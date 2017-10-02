02 октября 2017, 16:03Спорт В Пензе поощрят организаторов Всероссийской Спартакиады пенсионеров Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 октября на оперативном совещании в правительстве региона отметил высокие успехи пензенских спортсменов-участников Всероссийской Спартакиады пенсионеров.

По ее итогам пензенская команда стала победителем в общекомандном зачете. Глава региона отметил, что спартакиада стала рекордной по количеству участников.

«Практически со всех уголков нашей родины к нам приехали спортсмены, были представители и соседних государств. Это очень здорово!» - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он отметил высокую организацию мероприятия, которое «прошло на достойном уровне».

«Когда мы планируем мероприятия, то проводим их на высоком уровне, либо не проводим вообще. Это наша марка. Раз мы тратим средства и энергию, то все должно пройти на достойном организационном, содержательном уровне, чтобы гости говорили, что у нас хорошие объекты, благоустройство, организация», - добавил губернатор.

Он поручил главе областного минфина Любови Финогеевой проработать возможность поощрения тех, кто принимал участие в организации Спартакиады, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: фото Надежды Саченковой