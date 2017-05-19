В Пензе полным ходом идет реконструкция Свердловского моста

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19 мая 2017, 20:02Общество
Тысячи водителей и жители района Пенза-3 с нетерпением ждут окончания реконструкции Свердловского моста. Работы на путепроводе начались в 2016 году. По заверениям подрядчиков, стройка близится к завершению. Большая часть работ уже выполнена.
Еще немного, и два берега соединятся. Ремонт Свердловского моста близится к завершению, уже пройден своеобразный экватор. Напомним, работы на путепроводе, построенном в 1967 году, начались в сентябре 2016-го. На сегодняшний день строители заменили пролетные строения с первой по пятую опоры, выполнили монолитные работы, сопряжение, установили деформационные швы. Сейчас на этом участке занимаются устройством проезжей части.
Асфальтобетонное покрытие рабочие уложат в один этап, после того как будет готов мостовой переход. По графику это необходимо сделать до наступления холодов.
«Поскольку предусмотрено завершение работ в декабре, это большей частью уже документальное оформление. Холодное время года - это документальное время при сдаче объекта. Работы строительно-монтажные мы планируем завершить в октябре - первая декада ноября 2017 года», - сообщила заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.
Срок сдачи объекта - 9 декабря. В ближайшее время строителям необходимо выполнить работы на оставшихся опорах.
«Ведутся работы в котловане №6 в шпунтовом ограждении. Параллельно продолжаются работы по опоре №7. Спиливаются консольные части, ригелеи опор, будет произведен монтаж пролетных строений, и нитка мостового перехода замкнется. От старого моста остаются только основные части опор, частично ростверки, тело опоры», - рассказал заместитель начальника управления капитального строительства г. Пензы Андрей Егоров.
После проведения капитальных работ габариты мостового перехода в целом будут увеличены. Количество полос не изменится, их также останется четыре: две в одну сторону и две в другую.
Однако в связи с изменением норм и появлением новых технических требований к сооружениям Свердловский мост станет шире примерно на три метра из-за разделительных полос и полос безопасности.
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