13 октября 2017, 19:58Общество В Пензе полигон для размещения отходов заполнен на 85% Полигон для размещения отходов в 16 километрах от Пензы заполнен на 85%. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территории и экологии.

Однако это не повод для паники. По словам экспертов, он будет полностью заполнен через семь-восемь лет. Тем не менее, уже ведется поиск инвестора для строительства нового полигона.

Существующая площадка вмещает более семи миллионов тонн мусора, она занимает территорию в 82 гектара. Один из способов продлить срок эксплуатации — это переработка вторичного сырья, которое поступает вместе с твердыми коммунальными отходами. Для его сбора по городу установлены специальные контейнеры.

«Размещением раздельных баков занимается частная организация. Они установили 240 контейнеров, вывозят, перерабатывают за свой счет. Мы понимаем, что нужно развивать сортировку, в первую очередь для того, чтобы на полигон меньше вывозился мусор, нам это выгодно», - пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

В Пензе действуют 12 спецпунктов приема вторсырья. С начала 2017 года в них поступило 18 тонн металлолома и семь тонн полиэтилена. По словам экспертов, переработка вторичного сырья может позволить увеличить срок эксплуатации существующего полигона до 14-16 лет.

Общество

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