В Пензе полиция проводит проверку по факту стрельбы на «ЗИФе»

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31 мая 2017, 17:36Происшествия
Пензенская полиция проверяет информацию о стрельбе на территории бывшего завода имени Фрунзе.
По предварительной информации, конфликт произошел между представителями двух организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на предприятии, из-за вопроса о пропускном режиме.
По словам участников конфликта, на территории якобы прозвучали выстрелы из предмета, похожего на ружье. Эта информация проверяется.
"Сотрудники полиции опросили руководство и представителей охраны. Полицейские также изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения", - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Сейчас проводится проверка, в ходе которой выясняется суть инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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