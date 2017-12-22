В Пензе полицейское авто попало в аварию

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22 декабря 2017, 17:36Происшествия
В Пензе горожане обсуждают аварию, которая, как сообщают в Сети, произошла днем 22 декабря на ул. Рахманинова.
На фото видно, как столкнулись полицейская машина и иномарка.
Что стало причиной случившегося, не известно. Пользователи отмечают, что сотрудники ДПС, вызванные на место ДТП, прибыли оперативно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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