22 декабря 2017, 17:36Происшествия В Пензе полицейское авто попало в аварию В Пензе горожане обсуждают аварию, которая, как сообщают в Сети, произошла днем 22 декабря на ул. Рахманинова.

На фото видно, как столкнулись полицейская машина и иномарка.

Что стало причиной случившегося, не известно. Пользователи отмечают, что сотрудники ДПС, вызванные на место ДТП, прибыли оперативно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_783159

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