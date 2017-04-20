В Пензе полицейские взыскали с должников более 500 тыс. руб.

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20 апреля 2017, 19:57Общество
Пензенские полицейские подвели итоги операции «Должник». В течение недели стражи порядка выявляли тех, кто не оплатил штрафы за административные правонарушения в установленный законом срок.
«Задолженности граждане часто объясняют тяжелым материальным положением. Реже - забывчивостью. Напоминаем, что неоплата административного штрафа влечет за собой наказание в виде наложения штрафа в двойном размере, либо административный арест сроком на 15 суток», - сообщил старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Пензе Роман Никитенко.
Сотрудники управления провели больше 350 рейдов и составили 24 протокола по фактам уклонения от исполнения административного законодательства. Всего с должников взыскали более 500 тысяч рублей.
Сотрудники полиции напомнили, что административные штрафы следует оплачивать в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.
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