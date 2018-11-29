В Пензе полицейские стали донорами крови

С утра перед передвижной станцией переливания крови выстроилась очередь из сержантов и офицеров полиции. Все они, а именно 40 сотрудников, приготовились сдать по 400 миллилитров жизненно важной красной жидкости. Среди них были как те, кто решил поучаствовать в акции впервые, так и те, кто постоянно жертвует свою кровь для больных.

«Считаю, что это важное и значимое мероприятие, потому что иногда даже капля крови может спасти жизнь человеку. К сожалению, порой мы слишком поздно задумываемся о том, пригодится ли она кому-то», - отметил сотрудник полиции Сергей Кубрин.

«По роду деятельности мы сталкиваемся с горем и несчастьем. Сегодня мы участвуем в акции «Донор в погонах», цель которого - помощь людям», - сказала начальник ОРЛС УМВД России по Пензе Александр Скворцов.