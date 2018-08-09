В Пензе полицейские рассказали об упрощенной схеме получения паспорта РФ

Пензенские полицейские напоминают о возможности получения паспорта по упрощенной схеме для иностранцев и лиц без гражданства. Получить документ можно в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Жительница Узбекистана обратилась в управление по вопросам миграции с целью получения гражданства РФ. На основании вынесенного решения она приняла присягу гражданина Российской Федерации», - рассказала начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Пензенской району Людмила Верюлина.

Кроме выдачи самого документа, программа предусматривает меры социальной поддержки. Ее участниками могут стать люди трудоспособного возраста, проживающие за рубежом. Они могут ходатайствовать о выдаче паспорта всем совершеннолетним близким родственникам, в том числе и тем, кто находится в преклонном возрасте.