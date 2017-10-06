В Пензе полицейские пытались договориться с мужчиной, державшим заложниц

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06 октября 2017, 20:55Политика
В Пензе сотрудники полиции и спецподразделений Росгвардии пытались договориться с мужчиной, который насильно удерживал в сауне на ул. Бакунина троих женщин.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, сначала по сообщению об удержании граждан в сауне на место прибыли наряды групп задержания вневедомственной охраны. Они заблокировали доступ к зданию и оцепили территорию вокруг него.
Сотрудники правоохранительных органов пытались выйти на связь со злоумышленником, однако переговоры не дали результата. Бойцы СОБРа штурмовали здание и, используя светошумовые гранаты, проникли в помещение. В результате действий бойцов мужчину 1985 года рождения удалось задержать, его передали полицейским.
Напомним, ИА «Пенза-Пресс» ранее сообщало об оцеплении территории «горбатого» моста в центре города. В УМВД рассказали о том, что злоумышленника удалось поймать и в ходе инцидента никто не пострадал. В СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ в отношении задержанного, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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