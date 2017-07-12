В Пензенской области за два дня задержали 80 нетрезвых водителей

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12 июля 2017, 12:58Общество
Обеспечить безопасность дорожного движения и предупредить дорожно-транспортные происшествия по вине нетрезвых водителей. В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции вновь провели профилактический рейд. За два дня на дорогах задержали около 80 нарушителей, причем не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения.
В ходе операции «Нетрезвый водитель» инспекторы остановили подозрительный автомобиль и не ошиблись. При личном досмотре у водителя обнаружили белый порошок, так же в автомобиле нашелся использованный шприц. Хозяин машины сказал, что это не его вещи, он собирался сдать их в полицию.
В течение двух суток на дорогах Пензы и области инспекторы остановили несколько сотен подозрительных автомобилей. Водителям, в чьей трезвости возникли сомнения, на месте предлагали пройти освидетельствование с помощью специального прибора.
За время проведения рейда в состоянии опьянения удалось задержать около 80 водителей. Например, один из задержанных, чтобы избежать ответственности за пьяную езду, утверждал, что за рулем вовсе не был.
Автомобили водителей, подозреваемых в употреблении спиртного, отправили на штраф-стоянку. А нетрезвых автомобилистов ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
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