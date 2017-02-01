01 февраля 2017, 15:02Общество В Пензе полицейские пресекли 18 фактов взяточничества 77 преступлений коррупционной направленности пресекли сотрудники УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в 2016 году пресекли 270 преступных деяний, в том числе 144 – тяжких и особо тяжких, 82 – в крупном и особо крупном размере, отмечается в отчет начальника регионального УМВД Юрия Рузляева, который планируется представить на сессии ЗакСобра 10 февраля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Пресечено 77 преступлений коррупционной направленности, 20 должностных, в том числе – 18 фактов взяточничества», – говорится в отчете.

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