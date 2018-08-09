В Пензе полицейские организовали для детей поход в картинную галерею

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09 августа 2018, 19:52Образование
Пензенские полицейские помогли школьникам сделать шаг в сторону искусства. Для этого они организовали для детей бесплатную экскурсию в картинную галерею имени Савицкого.
«Данное мероприятие имеет большое профилактическое значение, так как очень важно организовать занятость учащихся на период летних каникул, показать им возможные варианты отдыха с пользой и интересом. Считаю, что сегодняшняя экскурсия произвела положительное впечатление на детей, и они сюда обязательно вернутся с родителями или с друзьями», - сказала инспектор ПДН УМВД России по Пензе Алсу Кильдяева.
Детям не просто показали те или иные произведения искусства, но и провели викторину на знание имен известнейших художников. А также подсказали, как правильно смотреть картину, чтобы получить максимум эстетического удовольствия. Аналогичные экскурсии будут проводить и в дальнейшем (6+).
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