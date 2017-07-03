В Пензе полицейские обнаружили хранилище оружия

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03 июля 2017, 10:07Криминал
В гаражном кооперативе в районе улицы Фурманова в Пензе правоохранители обнаружили схрон оружия. Картонная коробка, перевязанная скотчем, была спрятана в зарослях кустарника.
«Внутри находились два пистолета Макарова, пистолет ТТ, травматический пистолет «Байкал» с признаками внесения изменения в конструкцию, обрез двуствольного охотничьего ружья, более 40 патронов для пистолетов Макарова и ТТ, а также четыре приспособления для бесшумной стрельбы», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Содержимое коробки правоохранители изъяли и направили на исследование. В ходе проверки полицейские планируют узнать, является ли оружие боевым, а также - использовалось ли оно для совершения преступлений. В ближайшее время полицейские рассчитывают установить лицо, которому принадлежал схрон.
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