В Пензе полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет

В Пензе возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Полицейские получили информацию о том, что пензенец незаконно торгует табачной продукцией. На товаре – поддельные акцизы и нет маркировки.

«В рамках уголовного дела прошли обыски в местах возможного хранения и реализации нелегальной продукции: в торговых точках на нескольких рынках Пензы, розничных магазинах, а также в гаражах на территории областного центра», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате оперативники изъяли более 120 тысяч пачек табачной продукции с признаками контрафактности, ее направили на экспертизу. С подозреваемым проводятся следственно-оперативные мероприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».