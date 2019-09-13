В Пензе полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 сентября 2019, 15:06Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
Полицейские получили информацию о том, что пензенец незаконно торгует табачной продукцией. На товаре – поддельные акцизы и нет маркировки.
«В рамках уголовного дела прошли обыски в местах возможного хранения и реализации нелегальной продукции: в торговых точках на нескольких рынках Пензы, розничных магазинах, а также в гаражах на территории областного центра», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате оперативники изъяли более 120 тысяч пачек табачной продукции с признаками контрафактности, ее направили на экспертизу. С подозреваемым проводятся следственно-оперативные мероприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 сентября 2019, 19:41В ежегодном фестивале «Нет преград» приняли участие более 60 пензенцев
13 сентября 2019, 19:38В Каменке началось строительство футбольного поля с подогревом
13 сентября 2019, 19:23Кузнечанам рассказали о тонкостях ухода и воспитания особенных детей
13 сентября 2019, 19:19Губернатор оценил новый завод по производству сухих строительных смесей
13 сентября 2019, 19:16На «Экспрессе» покажут спектакли «Кириллицы» и «Арлекина»
13 сентября 2019, 19:14Грязная пена. Строительство Бакунинского моста вредит Суре?
13 сентября 2019, 19:09В Пензе открыли обновленный корпус больницы «РЖД-Медицина»
13 сентября 2019, 19:06Члены ЕР определились с кандидатурой на пост главы Пензы