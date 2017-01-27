В Пензе «покупатели» автомобиля решили его угнать

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27 января 2017, 19:49Криминал
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту кражи автомобиля. Жители области пошли на преступление, предварительно познакомившись с хозяином легковушки. За несколько дней до кражи они осмотрели «ВАЗ-2108» под видом покупателей.
«Пришли двое покупателей, попросили показать машину. Сказали, что она им понравилась, и они в любом случае купят», - рассказал пострадавший Сергей Конусов.
Однако покупать автомобиль «ВАЗ-2108» клиенты не собирались. Через несколько дней Сергей Конусов, как обычно, собираясь утром на работу, машину на парковке возле дома не обнаружил.
«Поехали к машине. Так как я никогда этого не совершал, они пошли сами, в итоге они ее угнали», - рассказал подозреваемый.
Подозреваемые выбили стекло и сломали замок. Завести отечественную легковушку не составило труда. На чужой машине злоумышленники отправились в Мокшанский район. Там в гараже они собирались разобрать ее на запчасти.
«Было возбуждено уголовное дело по составу преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - сообщил следователь ОП №5 Следственного управления МВД России по г. Пензе Евгений Рожков.
В краже «восьмерки» подозревают четверых жителей Пензенской области. Самому младшему - 16, а старшему - 26 лет. Решением суда, одного из фигурантов уголовного дела заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенный автомобиль направлен на экспертизу, которая должна оценить нанесенный материальный ущерб.
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