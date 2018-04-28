В Пензе поклонницы спели хором с Сергеем Лазаревым. ВИДЕО

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28 апреля 2018, 10:33Культура
В Пензе с аншлагом прошел концерт популярного певца Сергея Лазарева. В Сети появились фото и видео с выступления.
«Лазарев, как всегда, - на высоте! Пел вживую, общался с залом. Услышала все свои любимые песни, очень понравилось», - поделилась эмоциями пензячка Марина.
На ролике, размещенном в группе «Это Пенза, Карл!», видно, что многие не остались равнодушны к таланту артиста – зрители, в основном, девушки, подпевали Сергею Лазареву, а в конце приветствовали его стоя.
Пензячки не только одарили артиста цветами, но и вручили певцу картины с его изображением. Лазарев отметил, что они шикарны.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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