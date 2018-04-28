В Пензе поклонницы спели хором с Сергеем Лазаревым. ВИДЕО

В Пензе с аншлагом прошел концерт популярного певца Сергея Лазарева. В Сети появились фото и видео с выступления.

«Лазарев, как всегда, - на высоте! Пел вживую, общался с залом. Услышала все свои любимые песни, очень понравилось», - поделилась эмоциями пензячка Марина.

На ролике, размещенном в группе «Это Пенза, Карл!», видно, что многие не остались равнодушны к таланту артиста – зрители, в основном, девушки, подпевали Сергею Лазареву, а в конце приветствовали его стоя.

Пензячки не только одарили артиста цветами, но и вручили певцу картины с его изображением. Лазарев отметил, что они шикарны.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».