В Пензе покажут спектакль о жизни и судьбе Лаврентия Загоскина

2 сентября в Пензе на сцене театра юного зрителя состоится премьера постановки «Юконский ворон» (12+). Это первый в мире спектакль о жизни и судьбе легендарного российского путешественника, уроженца Пензенской области Лаврентия Загоскина.

Постановка создана в рамках масштабного просветительского проекта областного отделения Русского географического общества «Возвращение к родным берегам», посвященного 210- летию со дня рождения исследователя Русской Америки. Спектакль поставлен по мотивам романа «Юконский ворон» (12+) Сергея Маркова - члена Географического общества СССР.

«Спектакль, прежде всего, о легендарном путешественнике Загоскине, а также о любви, дружбе и верности. В нем также присутствует политический момент, в частности, - колония на Аляске. Постановка расскажет зрителю, почему и как мы потеряли эти земли», - рассказал председатель пензенского отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.



Спектакль благотворительный, однако количество мест ограничено. Необходимо заранее забронировать его по телефону - 8-909-315-87-25. Премьера состоится 2 сентября в 17.00.