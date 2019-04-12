Пензенцам объяснили, почему в городе не отключают отопление

Жители Пензы не понимают, почему в городе продолжается отопительный сезон. Вопрос обсудили в городской администрации. Там состоялось заседание постоянной комиссии Гордумы по ЖКХ. Еще одна тема, которую подняли депутаты - нехватка мест на городских кладбищах.

На улице +20, а в квартирах пензенцев - огненные батареи. Когда в регионе завершится отопительный сезон - вопрос, который сейчас волнует население и народных избранников.

«Такое ощущение, что температура теплоносителей в разы выше необходимых значений, нельзя как-то убавить? Народ возмущается и правильно делает, потому что в жилых и нежилых помещениях невозможно находиться», - сказал депутат Пензенской городской Думы Жиганша Туктаров.

Вопрос адресовали главе городского управления ЖКХ на заседании постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству. По словам Александра Утина, температура в теплоносителях с зимы не изменилась, регулировать ее возможно, но не во всех домах. Чтобы это выяснить, необходимо обратиться в управляющую компанию или к председателю ТСЖ или ЖСК. В Пензе пока не собираются отключать отопление.

«Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура держится выше восьми градусов в течение пяти дней. В данный момент мы ждем небольшого похолодания, поэтому не видим пока смысла прекращать закрывать отопительный сезон», - прокомментировал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Проблему, которую, по мнению депутатов, необходимо решать немедленно, - это строительство в Пензе нового кладбища. Дело в том, что места для проведения захоронений уже практически не осталось.

«Есть ли участок? Проводится ли какая-то работа? Когда будет какой-то результат? Два года назад проводилось обследование, тогда управления ЖКХ заявило, что мест на кладбищах осталось буквально на два года», - сказал депутат Пензенской городской Думы Владимир Мутовкин.

«Разработан план мероприятий, он разбит на этапы. Для осуществления первого необходимы денежные средства в размере 40 миллионов рублей» - отметил Александр Утин.

Эти средства позволят расширить границы одного из действующих городских кладбищ. Однако вопрос с финансированием проекта пока не решен. В ближайшее время в управлении ЖКХ должны подготовить предложение по бюджету.