В Пензе пока не планируют рисовать «вафельницы»

Изменения в правилах дорожного движения вступили в силу. Теперь на российских дорогах появится так называемая вафельная разметка: пересекающиеся желтые линии в центре перекрестков. Новая мера призвана разгрузить их, повысить пропускную способность, а также предупредить автомобилистов о зоне, на которую запрещено въезжать если ее невозможно проехать без остановки. Этот запрет регулирует уже существовавшее правило дорожного движения. А потому штраф будет взиматься независимо от того, нанесена вафельная разметка или нет.

В среде автомобилистов сейчас о ней нет единого мнения, далеко не все даже знают, что это. «Вафельная разметка» с внесением очередных изменений в Правила дорожного движения вступила в силу на всех российских дорогах.

Изменения носят пусть и своебразный, но разрешающий характер. Теперь в центре перекрестка может появиться так называемая вафельница - разметка в виде пересекающихся желтых линий. Но призвана она, прежде всего, сигнализировать водителям о том, куда не следует заезжать, чтобы не нарушить уже существующие правила дорожного движения. А камерам видеонаблюдения - о тех, кому все-таки придется заплатить штраф.

Если дословно, правила запрещают выезд на разметку, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. За исключением поворота направо или налево в случаях, установленных правилами дорожного движения. Однако штраф за нарушение нормы берется независимо от того, есть вафельная разметка или ее нет.

«Данная разметка может быть нанесена и также обозначена дорожным знаком, но также может быть нанесена и действовать самостоятельно. За данное нарушение в соответствии с кодексом об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание в виде штрафа - одной тысячи рублей», - сообщил начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Вафельную разметку в качестве эксперимента начали наносить в России с 2015 года. Так желтые линии появились на перекрестках Москвы. Исследования зафиксировали, что вафельница снижает загруженность перекрестков и повышает пропускную способность на 15%. В 2018-м такую разметку начнут наносить в соседних регионах, например, в Самарской области. А вот в Пензе в этом году ярче перекрестки не станут. Пока вафельница - не обязательный элемент дорожной палитры.

«В этом году мы не планируем, потому что у нас денежных средств пока не предусмотрено на нанесение данной разметки, она является нововведением. Изначально у нас в плане ее не было. Схема организации дорожного движения утверждена с учетом реализации проекта БКД. Поэтому в планах она будет в любом случае, но не в этом году», - рассказал и.о директора департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев.

Это означает, что пока пензенские перекрестки станут чуть дальше от теперь уже от общероссийских стандартов, а автомобилисты - от понимания того, что их действия и стремление успеть влияют на комфорт и скорость движения других.