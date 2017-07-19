19 июля 2017, 15:33Криминал

В Пензе поймали с наркотиками жителя Нижнего Ломова

Жителя Нижнего Ломова Пензенской области полицейские задержали с наркотиками

На улице Глазунова в Пензе полицейские задержали 21-летнего жителя Нижнего Ломова. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него около пяти граммов наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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