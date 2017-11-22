22 ноября 2017, 15:03Происшествия В Пензе похитили ребенка из рук бабушки В Пензе следователи возбудили уголовное дело по факту хищения малолетнего ребенка.

По данным следствия, девочка, которой один год и пять месяцев, с мая жила с отцом и бабушкой. Утром 21 ноября в их квартиру позвонил неизвестный и под предлогом передачи телеграммы попросил открыть ему. К мужчине вышла бабушка с внучкой на руках, в этот момент злоумышленник брызнул женщине в лицо газовым баллончиком и вырвал ребенка.

«В момент похищения рядом с домом находилась мать девочки. Вместе они сели в неустановленную следствием машину под управлением неизвестного лица и скрылись с места преступления. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

В совершении преступления подозревают мать ребенка и ее супруга, которые проживают на съемной квартире. Арендодателей просят обращать на пары с ребенком, так как они могут попытаться сменить жилье, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пензенцы, которые располагают какой-либо информацией о девочке, могут сообщить ее в правоохранительные органы: следственное управление СК России по Пензенской области: 8 (8412) 36-17-02, 56-61-10, 56-61-05, или в отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе: 59-97-02, дежурную часть УМВД России по городу Пензе: 8 (8412) 599-002 или 02.

Происшествия

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