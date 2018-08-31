В Пензе погорельцам дома на ул. Брестской окажут помощь

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31 августа 2018, 12:04Общество
В Пензе жителям шестиквартирного срубового дома на ул. Брестской, который пострадал от вспыхнувшего 30 августа пожара, будет оказана помощь.
Причины пожара, распространившегося на площади 300 кв. метров, и размеры ущерба, как сообщает пресс-служба городского управления ГОСМ, в настоящее время устанавливаются.
О том, что пострадавшим будет оказана помощь, сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев 31 августа. Он поручил вице-мэру Владимиру Попкову, администрации Первомайского района Лидии Беляковой, работникам социальных служб и жилищного отдела встретиться с жильцами.
«Всем нуждающимся предоставить помещения в маневренном фонде в соответствии с действующим законодательством, обеспечить необходимой одеждой, продуктами и школьными принадлежностями детей школьного возраста. Пострадавшим будет оказана материальная помощь», - цитирует его слова пресс-служба мэрии.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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