В Пензе погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колесам

Пензенским инспекторам ДПС пришлось пойти на крайние меры, чтобы остановить водителя, который, игнорируя требования полицейских, несся по центральным улицам города, грубо нарушая Правила дорожного движения. Причиной лихой езды под звук сирены патрульных автомобилей стало алкогольное опьянение.

На оперативном видео дорожно-патрульной службы был виден лишь один эпизод ночного происшествия - как «девятка» таранит машину с проблесковыми маячками. Уже после задержания водитель признается в том, что ударил машину Kia. И только потому, что та сама его спровоцировала.

«Я ударил ее и поехал на заправку, там развернулся и поехал в другом направлении, где меня и задержали», - рассказал он.

Под словом «задержали» подразумевается целая операция, причем с огнем на поражение. Все требования остановиться по-хорошему водитель игнорировал. Инспекторы, учитывая, что погоня движется в сторону центра города, решились на крайние меры.

«Водитель остановился, я выбежал и попытался открыть дверь, но она была заблокирована, он продолжил движение, после чего мною было принято решение о применении огнестрельного оружия», - пояснил инспектор ОБДПС УМВД России по Пензе Максим Василенко.

«Инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, а потом по колесам для того, чтобы остановить транспортное средство», - прокомментировал начальник отдела по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Как выяснилось позже, столкновение с иномаркой Kia было не случайным - за рулем оказалась девушка. Увидев погоню, она решила помочь сотрудникам автоинспекции.

«Я попыталась создать водителю «ВАЗ-2109» помеху, чтобы сотрудники могли его задержать», - сказала она.

Момент задержания попал в объектив регистратора свидетелей, из которого видно, как нейтрализацией нарушителя занимались сразу несколько экипажей ДПС. В итоге мужчине выписали сразу девять протоколов. Расследование продолжается.