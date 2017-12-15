15 декабря 2017, 19:52Происшествия В Пензе погибший под завалом мужчина выполнял работы по прокладке труб 15 декабря в Пензе на Западной поляне погиб сорокалетний мужчина. Он оказался под грудой земли в месте проведения ремонтных работ на улице Мира. В трагедии предстоит разобраться следственному комитету.

Тело мужчины из-под завала извлекли сотрудники МЧС. На место гибели пензенца приехала также полиция, а позже сотрудники следственного комитета. Коллеги погибшего общения с прессой всячески избегали или игнорировали.

Как выяснилось, погибший 40-летний мужчина выполнял работы в составе бригады по прокладке труб канализации около дома №43 по улице Мира. Погибший находился в траншее, когда произошел обвал грунта.

«Следователями устанавливают обстоятельства произошедшего и лица ответственные за соблюдение правил охраны труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины», - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

Происшествия

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