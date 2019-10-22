В Пензе подвели предварительные итоги месячника по благоустройству территорий

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22 октября 2019, 16:11Общество
О предварительных результатах месячника рассказал начальник пензенского городского управления ЖКХ Александр Утин.
«Всего с начала акции в месячнике приняли участие более 26,5 тысяч жителей, задействовано 260 единиц техники», - сообщил он.
Также он рассказал, что пензенцы убрали 512 тысяч квадратных метров территории, около 250 кубометров мусора вывезли на утилизацию. За время месячника в районах области посадили более 1200 деревьев разных пород.
Напомним, что, по распоряжению губернатора Ивана Белозерцева, месячник стартовал в областном центре 26 сентября и завершится 26 октября. 12 октября прошел общегородской субботник. Убираются территории школ, спортивных объектов, предприятий, парков и скверов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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