В Пензе подвели предварительные итоги месячника по благоустройству территорий

«Всего с начала акции в месячнике приняли участие более 26,5 тысяч жителей, задействовано 260 единиц техники», - сообщил он.

Также он рассказал, что пензенцы убрали 512 тысяч квадратных метров территории, около 250 кубометров мусора вывезли на утилизацию. За время месячника в районах области посадили более 1200 деревьев разных пород.

Напомним, что, по распоряжению губернатора Ивана Белозерцева, месячник стартовал в областном центре 26 сентября и завершится 26 октября. 12 октября прошел общегородской субботник. Убираются территории школ, спортивных объектов, предприятий, парков и скверов, пишет ИА «Пенза-Пресс».