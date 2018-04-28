В Пензе подвели итоги школьного конкурса профмастерства

В Пензе подвели итоги конкурса профмастерства, который прошел в городском Центре технологического обучения. В этом году в нем приняли участие более 200 человек. Это школьники с 7 по 11 класс, которые уже выбрали, кем будут в будущем, и теперь добиваются профессиональных успехов. Конкурс проходил по 16 номинациям. В заключительный день за победу боролись медсестры и инженеры.

Будущие радиомеханики должны были собрать выпрямитель тока - преобразователь электрической энергии. Для этого сначала пришлось составить схему устройства, затем смонтировать макет.

Главное и самое сложное задание конкурса профмастерства - ремонт радиоэлектронного оборудования. Максимальное количество баллов, которые юные инженеры могут получить - 75. Однако достигнуть такого результата практически невозможно - работу оценивают на 9 этапах выполнения задания, в числе которых, помимо зарисовки схем и измерений, - соблюдение техники безопасности и организация рабочего места. На все у ребят есть час.

«Назначение выпрямителя - преобразовать переменное напряжение в постоянное. Используются различные схемы фильтров. Ребятам предложен один из простейших вариантов. Ставится конденсатор, который выпрямляет это напряжение», - рассказал Михаил Кольчугин, педагог центра технологического обучения Пензы

Бинт, вата, компрессорная бумага и разведенный спирт - это стандартный набор для выполнения практического задания у младших сестер милосердия. Им необходимо наложить согревающий компресс на правое плечо. Сделать это нужно не более чем за 10 минут.

«Именно в конкурсе "Лучший по профессии" я участвую в первый раз. Сложностей особо нет, волнение. Год назад для себя решила, что хочу стать врачом, поступать в медицинский университет, поэтому я выбрала медицинскую направленность в центре технологического обучения», - рассказала Карина Кураева, воспитанница центра технологического обучения Пензы.

Оценивают работу медсестер по двум основным критериям - техника и внешний вид. Баллы вычитают даже за красивый маникюр.

«Во-первых, внешний вид должен быть - никаких украшений, чистые руки, потому что это медицинский работник. Во-вторых, компресс должен быть наложен правильно, грамотно. Каждый последующий слой на два сантиметра должен быть больше предыдущего и выглядеть эстетично», - пояснила Ольга Колесникова, педагог центра технологического обучения Пензы.

Конкурс профмастерства среди школьников в пензенском центре технологического обучения проходит каждый год более 35 лет. Помимо практики, воспитанники выполняют тесты и отвечают на вопросы экзаменационных билетов. В этом году в конкурсе приняли участие более 200 школьников.

«У нас по локальному акту те, кто участвует в этом конкурсе, освобождается от итоговой аттестации и получает свидетельство об окончании нашего центра. Свидетельство идет в портфолио», - сказала Лариса Симонова, заместитель директора центра технологического обучения Пензы.

Ребят, которые показали лучшие результаты, наградят дипломами городского управления образования. Все участники получат сертификаты.