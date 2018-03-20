В Пензе подвели итоги SECON`2018

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20 марта 2018, 19:36Образование
В Пензе завершилась X международная конференция разработчиков программного обеспечения. Прошедший форум назвали самым ярким и масштабным за все время существования. Актуальные вопросы из разных сфер жизни обсудили профильные специалисты, представители власти и бизнеса. Несколько предложений касались регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia.
«Они планируют ввести квалификационный экзамен, который будет открытым и длиться несколько дней. На нем смогут и даже обязаны присутствовать представители работодателей, и это не какой-то там теоретический экзамен, где можно списать, результаты работы оценивают будущие наниматели», - рассказал президент ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON Максим Семенкин.
Ожидается, что подобный экзамен может войти в образовательную программу студентов профильных колледжей и вузов. Сроки его введения в практику организаторы SECON рассмотрели совместно с федеральными экспертами и представителями профильных ведомств. На диалоговых площадках международной конференции разработчиков эксперты и программисты обсудили предложения в сферах образования, сельского хозяйства и промышленности. За два дня IT-форума с новыми проектами познакомились около 1400 человек.
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