В Пензе подвели итоги SECON`2018

«Они планируют ввести квалификационный экзамен, который будет открытым и длиться несколько дней. На нем смогут и даже обязаны присутствовать представители работодателей, и это не какой-то там теоретический экзамен, где можно списать, результаты работы оценивают будущие наниматели», - рассказал президент ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON Максим Семенкин.



Ожидается, что подобный экзамен может войти в образовательную программу студентов профильных колледжей и вузов. Сроки его введения в практику организаторы SECON рассмотрели совместно с федеральными экспертами и представителями профильных ведомств. На диалоговых площадках международной конференции разработчиков эксперты и программисты обсудили предложения в сферах образования, сельского хозяйства и промышленности. За два дня IT-форума с новыми проектами познакомились около 1400 человек.