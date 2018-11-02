В Пензе подвели итоги реализации майских указов за 9 месяцев

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02 ноября 2018, 19:38Общество
Пензенская область в 2018 году достигла необходимых индикативных показателей при реализации майских указов президента Российской Федерации. Итоги работы за девять месяцев подвели на совещании в региональном правительстве.
Так, средняя продолжительность жизни в Пензенской области - больше 73 лет, что выше среднероссийких показателей, однако, по уровню рождаемости регион занимает одно из последних мест. Продолжает расти производительность труда, по предварительным данным - на 116%. Повышается заработная плата медиков, учителей и других работников бюджетной сферы.
Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что майские указы становятся частью реализации 12 национальных проектов, сформированных по итогам послания президента в мае 2018 года.
«Это беспрецедентный уровень финансирования. Из федерального бюджета поступают огромные деньги на здравоохранение, образование, средний бизнес и в министерство труда. Такого, насколько помню, у нас еще не было», - отметил он.
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