В Пензе подвели итоги реализации майских указов за 9 месяцев

Пензенская область в 2018 году достигла необходимых индикативных показателей при реализации майских указов президента Российской Федерации. Итоги работы за девять месяцев подвели на совещании в региональном правительстве.

Так, средняя продолжительность жизни в Пензенской области - больше 73 лет, что выше среднероссийких показателей, однако, по уровню рождаемости регион занимает одно из последних мест. Продолжает расти производительность труда, по предварительным данным - на 116%. Повышается заработная плата медиков, учителей и других работников бюджетной сферы.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что майские указы становятся частью реализации 12 национальных проектов, сформированных по итогам послания президента в мае 2018 года.

«Это беспрецедентный уровень финансирования. Из федерального бюджета поступают огромные деньги на здравоохранение, образование, средний бизнес и в министерство труда. Такого, насколько помню, у нас еще не было», - отметил он.