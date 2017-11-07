07 ноября 2017, 19:47Общество В Пензе подвели итоги работы органов власти за 10 месяцев 2017 года Уборочная кампания, реализация программ капитального ремонта автодорог, формирования комфортной городской среды и расселения из ветхого фонда. Итоги работы органов власти за 10 месяцев 2017 года губернатор Иван Белозерцев обсудил с главами муниципалитетов на совещании в режиме видеоконференции.

Глава региона подчеркнул, что уже сейчас необходимо готовить проектно-сметную документацию на 2018 год. Это позволит своевременно выполнить весь заявленный объем работ.

«Работы очень много, и я обращаю внимание глав муниципальных образований на то, чтобы вы за полтора месяца справились со своими задачами. Отговорки на холодную весну, дождливую осень я не принимаю. Есть задачи, и вы должны с ними справляться», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Общество

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