В Пензе подвели итоги работ по формированию комфортной городской среды

В этом году в регионе в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» облагородили более 40 общественных мест. Это в два раза больше, чем в 2017-м. Несмотря на активную позицию глав муниципалитетов в этом проекте, в работе советов местного самоуправления остаются недочеты.

Поддержка молодежи, создание новых рабочих мест, привлечение внимания населения к насущным проблемам - задачи, которые изо дня в день выполняют органы местного самоуправления. Но не во всех муниципальных образованиях к просьбам граждан относятся серьезно. Иногда работа носит лишь формальный подход. Это на заседании пензенского отделения Всероссийского Совета местного самоуправления отметил Иван Белозерцев. По словам губернатора, подобные факты вскрываются во время рабочих поездок по региону.

«Люди записываются на прием, приходят, поднимают те вопросы, которые должны решаться на местном уровне. Разве необходимо участие губернатора Пензенской области, для того, чтобы решить вопрос многодетной семьи?» - сказал Иван Белозерцев.

Куда активнее муниципалитеты решают вопросы благоустройства дворов и общественных пространств. За 2017 год в 11 муниципальных образованиях улучшили 216 дворов и 20 общественных мест. В 2018-м в список попало меньше дворовых территорий, а число социально-значимых объектов возросло до сорока. В областном центре средства направили на создание скверов и зеленых зон в районе Олимпийской аллеи, реконструкцию набережной реки Суры, а также обустройство игровых зон во дворах многоквартирных домов.

«Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы обустраивались тротуары, где их раньше не было. Это современные детские площадки и освещение», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Программа формирования комфортной городской среды будет действовать до 2024 года. С ее помощью можно провести благоустройство любого общественного места. Для того чтобы подать заявку, необходимо обратиться в органы местного самоуправления.