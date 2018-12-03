В Пензе подвели итоги «прямой линии» с главой региона

Задача региональной власти на ближайшее время - решать вопросы, с которыми жители Пензенской области обратились к губернатору. В областном правительстве подвели итоги «прямой линии» с главой региона и определили план действий. Иван Белозерцев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципалитетов и министерств.

Ремонт дорог, транспортное сообщение, улучшение жилищных условий, расселение из аварийного жилья - с вопросами по этим темам жители Пензенской области чаще звонили и писали губернатору в ходе «прямой линии». В 2018 году в адрес главы региона поступило 1472 обращения. Теперь вопросы задает губернатор и адресует их главам муниципальных образований региона.

«Совхоз «Серп и молот» живет второй месяц без воды. То насос ломается, то трубы, и ничего не двигается. Также автобус №2 ходит до совхоза только два дня в неделю - понедельник и среду. Время неудобное, сложно добраться», - сказал Иван Белозерцев.

Ситуацию по озвученным проблемам, которые уже удалось решить, будут проверять. Все обращения будут направлены в органы исполнительной власти, администрации городских округов и районов. На каждый вопрос должны дать официальный ответ. Сейчас специалисты завершают техническую обработку обращений населения.

«На 30 ноября зарегистрировано 814 обращений. В работе находятся 658, и около 100, которые поступили в электронном виде через мессенджеры, находятся на технической обработке», - рассказала заместитель руководителя управления по работе с обращениями граждан и организаций правительства Пензенской области Светлана Серебрякова.

Иван Белозерцев поручил дважды проанализировать все обращения жителей региона. Решение этих проблем - одна из приоритетных задач на этот месяц и 2019 год.

«Понимаю, что невозможно выполнить все просьбы быстро и единовременно. По каждому муниципальному образованию должен быть ответственный. И, если например, обращение касается транспортного сообщения, то заместитель председателя правительства и министр транспорта должны держать эти вопросы на контроле», - отметил глава региона.

С решением проблем населения губернатор потребовал не затягивать. В середине января в правительстве вновь состоится видеоконференция, на которой главы районов и руководители министерств должны отчитаться о первых результатах этой работы.