В Пензе подвели итоги сезона по «КЭС-баскету»

Если вы еще не придумали, чем увлечь своего ребенка в новом учебном году, предложите ему заняться баскетболом. Для этого совсем необязательно записываться в спортивную секцию. Сейчас практически при каждой школе сформирована собственная команда. Баскетбол - яркий, модный и доступный вид спорта, становится все более популярным среди молодежи, как и проект «КЭС-баскет», который зародился 11 лет назад. В октябре в Пензенской области начнутся новые соревнования, а пока время подвести итоги прошедшего сезона.

Для школьных команд, которые в прошлом сезоне принимали участие в соревнованиях баскетбольной лиги «КЭС-баскет», подготовили комплекты мячей. Пензенцы играют в масштабном межрегиональном турнире уже более десяти лет.

«Если в первом чемпионате принимали участие всего 60 команд, то в прошедшем учебном году было 210 школьных команд. По условиям проведения соревнований все участники получают комплект баскетбольных мячей, а победители зонального этапа - форму», - рассказала главный специалист министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.

Игры объединили свыше 3500 ребят из всех районов Пензенской области. Участники турнира долго и упорно сражались на муниципальном, зональном и региональном этапах. Без приза не осталась ни одна школа-участница турнира.

«Заявочная кампания начинается с 1 сентября. Очень надеемся, что все пройдет также организовано и на высоком уровне, и количество команд будет только расти», - сказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Подать заявку на участие в турнире можно будет с 1 сентября до 15 октября на сайте «КЭС-баскет» (0+).