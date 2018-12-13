В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»

В 2018 году по федеральной программе «Доступная среда» отремонтировали специальную коррекционную школу, центр детского творчества и два детских сада. Проект реализуют в Пензенском регионе шесть лет, и за это время удалось создать условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 35 образовательных учреждениях. В детском саду №111 полностью завершены работы, для детей с нарушением зрения закуплено все необходимое оборудование.

В детском саду №111 из 18 групп три - офтальмологические. Каждое занятие направлено на корректировку зрения.

«Всего 54 воспитанника, из них десять детей-инвалидов. Заболевания разные - амблиопия, косоглазие, нарушение зрения, его снижение или отсутствие», - рассказала заведующая детским садом №111 Пензы Галина Кирилина.

Новая веха в 50-летней истории учреждения - участие в программе «Доступная среда». Помимо того, что закупили новое разнообразное дидактическое оборудование, в группах капитально отремонтировали санузлы. Для маломобильных детей комната оборудована специальными поручнями. Теперь в детском саду готовы принять инвалидов-колясочников. Реализуя федеральный проект, у здания установили пандус.

«Все заменили. Стало светлее, стены перекрасили, поставили новые шкафы, кровати современные, очень удобные. Дочка рассказывает, что с педагоги с ними играют, замечательно относятся и многое дали», - сказала жительница Пензы Юлия Скрягина.

В 2018 году в программе участвовали четыре учреждения, в которых обучаются особенные дети. На повышение доступности каждого был выделен 1 миллион 250 тысяч рублей. При этом федеральные средства - это 92%, остальные восемь - областные.

«Каждое учреждение, конечно, должно быть доступно. Мы идем по пути наименьшего сопротивления, чтобы в каждом районе был детсад, школа и центр детского творчества, чтобы в программе были задействованы все образовательные учреждения», - отметила ведущий специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Ирина Круглова.

Какое здание отремонтировать по программе, решает рабочая группа при областном министерстве образования, которая рассматривает заявки с каждого района. Уже известно, что в 2019-м качественно преобразятся три дошкольных учреждения в Пензе, Колышлее, а также специализированная школа в Каменском.