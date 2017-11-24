24 ноября 2017, 19:59Общество В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда» Представители власти и общественных организаций Пензенской области подвели итоги реализации в регионе программы «Доступная среда». Заседание Совета при губернаторе по делам инвалидов состоялось в правительстве региона.

В 2017 году на реализацию программы выделено более 19 миллионов рублей, 10 из которых - из федерального бюджета. На эти средства 20 объектов здравоохранения, культуры, спорта и образования адаптировали для маломобильных групп населения.

«В 2017 году была оборудована прилегающая территория к объектам, где для автомобилей инвалидов была организована парковка с разметкой, знаками и удобными подъездами, кнопка вызова помощника. Тактильная мнемосхема учреждения была выполнена с применением шрифта Брайля», - рассказал начальник управления организации социального обслуживания населения и работы с инвалидами министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Валерий Шомников.



Кроме того, на всех объектах установили пандусы с противоскользящим покрытием, световые и звуковые маяки, сделали контрастную маркировку дверных проемов.

Уже известно, что еще 18 объектов и территорий вокруг них переоборудуют для инвалидов в следующем году. На это в 2018-м из федерального бюджета будет выделено 14 миллионов рублей. Как отметили на заседании, особое внимание необходимо обратить на оснащение общественного транспорта. Так, не во всех автобусах и маршрутках подсвечены номера - это усложняет передвижение по городу для слабовидящих людей.

Отметим, что сейчас в регионе проживает более 100 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, около 4000 из них - дети.

Общество

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