19 мая 2017, 18:48Образование В Пензе подвели итоги проекта «PRОдвижение» В городском центре технологического обучения подвели итоги муниципального кластерного проекта «PROдвижение». Его участниками стали более тысячи пензенских школьников.

От школьных идей - к бизнес-проектам. В Пензе подвели итоги муниципального кластерного проекта «PRОдвижение». Он проводится в городе уже четвертый год подряд. Участие принимают школы и учреждения дополнительного образования Пензы. В течение учебного года ребята занимались проектной деятельностью по одному из пяти направлений: техническому, экономическому, экологическому, социально-педагогическому и информационных технологий.

«Дети в данном проекте сплачиваются, учатся работать в команде. Один человек не в состоянии все охватить, потому что проекты сделаны на серьезном уровне, чтобы потом выпустить продукцию и, возможно, реализовать в городе», - сказал заместитель директора центра технологического обучения г. Пензы Валерий Сергеев.

В рамках проекта «PRОдвижение», который рассчитан на учебный год, школьникам помогают построить настоящую команду единомышленников и учат работать сообща.



«Это и тренинги командообразования, которые были на старте проекта, это и ключевые мероприятия, это и совместные походы на экскурсии. Вообще, наш проект - это комфортная среда», - отметила педагог-психолог центра технологического обучения г. Пензы Елена Судорева.

С каждым годом в проекте принимают участие все больше школьников. В 2017-ом конкурс собрал более тысячи человек. Мальчишки и девчонки разработали и представили на суд экспертов более 100 проектов.



«Из года в год мы на дополнительное образование в бюджете предусматриваем солидную сумму денежных средств. Зная о том, что у нас очень много талантливых детей, еще раз сегодня убедились, насколько грамотно они подходят к решению проблем. На мой взгляд, самое главное, что мы эти деньги тратим не впустую, а дети делают, разрабатывают, производят такие вещи, которые востребованы, пользуются спросом, которые применимы в жизни», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Победителями стали школьные команды из 28 образовательных учреждений города. Обладателями номинаций конкурса признаны более 40 команд.

Образование

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