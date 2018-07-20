В Пензе подвели итоги общественных обсуждений пенсионного законодательства

В Пензенской области по инициативе регионального отделения «Единой России» организовали общественные обсуждения грядущих изменений в пенсионном законодательстве, а 20 июля собрались вместе в библиотеке им. Лермонтова, чтобы подвести итоги.

Месяц кропотливой работы. В течение этого времени на территории области шло масштабное обсуждение и сбор предложений по изменениям в пенсионном законодательстве страны.

«В обсуждениях приняли участие профсоюзы, ассоциации промышленников, сторонники партии, молодогвардейцы, активы местных отделений и руководители предприятий», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков.

Свои мнения, а также точки зрения пензенцев высказали активисты регионального и местных отделений партии, депутаты фракций «Единая Россия» Государственной Думы, Законодательного Собрания, Пензенской городской Думы, представители предприятий, общественных организаций, профсоюзы и эксперты.

«Считаю, что необходимо сохранить льготы многодетным семьям и матерям, воспитывающим трех и более детей, они должны иметь возможность выйти на пенсию на несколько лет раньше, это одна из мотиваций семей для улучшения демографической ситуации в стране. Также целесообразно снизить пенсионный возраст женщин до 60 лет», - сказал руководитель предприятия «Империя сладости» Вадим Калинин.

«Необходима программа по созданию высококвалифицированных рабочих мест и переподготовке работников в возрасте, а также законодательно закрепить понятие «пенсионный возраст», - предложил секретарь зареченского отделения партии «Единая Россия» Сергей Рузайкин.

«Больше нельзя откладывать изменения в пенсионном законодательстве. Жители выходили, говорили, что им рассказывают страшилки по этому поводу, и вот наш партийный актив, депутаты разных уровней - это сила и мощь, которая может объяснить им, что к чему», - сказал заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Еремкин.

Участники встречи озвучили несколько предложений. В частности, речь шла о разработке комплекса мер, направленных на переобучение и переподготовку людей старшего поколения. Одна из инициатив касалась увеличения дополнительных социальных мер для людей предпенсионного возраста для поддержания здоровья и активного долголетия. Изменения в законопроекте, по мнению большинства, необходимы с экономической точки зрения. Причем, как отметили выступающие, принимать их необходимо было гораздо раньше.

«Не может быть так, чтобы один рабочий содержал двух пенсионеров, а это соотношение уже приближается к состоянию один к одному. Наступает безвыходное положение», - прокомментировал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

«Мы с пониманием относимся к необходимости изменения пенсионного законодательства. Это, на наш взгляд, уже не начальный, а конечный этап реформы, когда нужно пояснить многие вопросы», - сказал председатель профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

Обсуждение завершилось выступлением депутата Государственной Думы Ивана Фирюлина, который сообщил, что 19 июля федеральный парламент в первом чтении принял предложенный законопроект об изменении пенсионного законодательства. Второе чтение запланировано на начало осенней сессии, 24 сентября. До этого момента будет идти работа по сбору предложений с регионов. Это необходимо, чтобы учесть все нюансы обсуждаемого законопроекта.

«С этим законом мы меняем и подходы будущего законодательного начисления пенсии, это 40%. Мы принимаем мировой опыт», - рассказал Иван Фирюлин.

Изменения предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Необходимо особо подчеркнуть, что совершенствование пенсионной системы - это комплекс мер, в первую очередь, направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения и увеличение размера пенсий.