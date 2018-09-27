В Пензе подвели итоги летней оздоровительной кампании

В ходе проверок детских лагерей было выявлено около 100 нарушений, выписаны штрафы на общую сумму около 400 тысяч рублей.



«В загородных лагерях устанавливались факты несоблюдения норм площади на одного человека и, соответственно, значительного уплотнения спальных комнат. Отмечались определенные нарушения в организации питания и несоблюдение санитарных требований в пищеблоках и медицинских пунктах», - прокомментировали в министерстве здравоохранения Пензенской области.

Всего в летних загородных и пришкольных лагерях отдохнули около 17 тысяч детей из Пензы. Кроме того, на базе образовательных учреждений была организована трудовая практика. Около 500 подростков были временно трудоустроены.