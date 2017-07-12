12 июля 2017, 18:09Общество В Пензе подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» В правительстве региона подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области». В этом году он проходит в 20 раз. На участие подали заявки 48 предприятий и организаций, которые представили 129 видов продукции.

Конкурс стартовал в марте и проходил по пяти номинациям: «Продовольственная продукция», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги дня населения», а также «Народные и художественные промыслы». Самыми активными участниками стали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2017 году в конкурсе впервые приняли участие медицинские учреждения региона.

Итоги федерального этапа конкурса будут известны в ноябре. Победители получат право маркировать свою продукцию логотипом «100 лучших товаров России».

«Кроме вкусовых качеств и технических характеристик продукции, оценивается лидирующая роль руководства и работа системы управления качества предприятия. Эксперты работали с продукцией и отчетами, которые представлялись на региональный уровень. 76 видов рекомендовано для участия на федеральном уровне», - пояснила начальник отдела стандартизации Пензенского центра стандартизации и метрологии Ольга Дикорева.

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