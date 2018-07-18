В Пензе подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги»

Он прошел в рамках программы «100 лучших товаров России», которая успешно реализуется более 20 лет и направлена на продвижение на рынки высококачественной отечественной продукции. В конкурсе ежегодно принимают участие предприятия, которые работают во всех основных сферах деятельности.

«Лидерами по количеству представленной продукции стали предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. Порадовало, что в 2018 году появилось много новых номинаций, например, - «Народные и художественные промыслы», - рассказал директор ФБУ «Центр стандартизации метрологии и испытаний в Пензенской области Александр Данилов.

В 2018 году на региональном этапе конкурса было рассмотрено 82 заявки от 41 предприятия и организации. Победители представят свою продукцию и услуги на федеральном уровне.