В Пензе подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги»

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18 июля 2018, 19:38Общество
В правительстве Пензенской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги».
Он прошел в рамках программы «100 лучших товаров России», которая успешно реализуется более 20 лет и направлена на продвижение на рынки высококачественной отечественной продукции. В конкурсе ежегодно принимают участие предприятия, которые работают во всех основных сферах деятельности.
«Лидерами по количеству представленной продукции стали предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. Порадовало, что в 2018 году появилось много новых номинаций, например, - «Народные и художественные промыслы», - рассказал директор ФБУ «Центр стандартизации метрологии и испытаний в Пензенской области Александр Данилов.
В 2018 году на региональном этапе конкурса было рассмотрено 82 заявки от 41 предприятия и организации. Победители представят свою продукцию и услуги на федеральном уровне.
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