В Пензе подвели итоги Kinnofest 2018

Пенза - город инноваций. С таким общим впечатлением, уверены организаторы Kinnofest (16+), разъехались по своим городам его участники. Итоги фестиваля подвели в областном правительстве. Он ежегодно проходит в рамках масштабной региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «Тысячелистник».

«Темой Kinnofest 2018 была четвертая промышленная революция. Участники рассказывали про блокчейн, адъективные технологии и виртуальную реальность. Было интересно, как ребята справятся с задачей. Радует, что приехали ребята со всей страны, от Ижевска до Астрахани, это, по большему счету, популяризует регион и город», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

В 2018 году обладателем гран-при фестиваля стала команда из Москвы. По сюжету их фильма, маленький мальчик вдохновляется современными прорывами в освоении космоса и вооружившись 3D-принтером и своими идеями, сам готовится совершить технологический прорыв. На разработку концепции фильма, съемки и монтаж у ребят было всего два дня.