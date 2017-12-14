14 декабря 2017, 19:35Образование В Пензе подвели итоги года в структуре образования Какие приоритетные проекты и значимые программы реализуют в Пензенском регионе, чтобы добиться главного - повышения качества образования, говорили сегодня на совещании в Пензенском архитектурно-строительном колледже. Специалисты областного министерства образования подвели предварительные итоги работы в уходящем году и поделились планами на 2018 год.

Школьники должны набираться знаний в современных условиях, а потому совершенствование материально-технической базы образовательных организаций сегодня задача №1. В 2017 году стартовала трехлетняя программа капитального ремонта учреждений. На ремонт 36 объектов направили более 152 миллионов рублей. Теперь многие старые сельские школы выглядят современно.

«Данная программа будет продолжена в 2018 году. 160 миллионов со стороны областного бюджета уже заложено. Губернатор принял решение, что 80% расходов ремонта возьмет на себя областной бюджет и только 20% - муниципальный», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Заниматься физкультурой и спортом комфортнее стало возможно в глубинке. В течение года новые спортзалы при школах один за другим появлялись в районах. Привести в порядок удалось 14 спортивных сооружений. Для детей с особенностями развития созданы условия в трех образовательных организациях. Всего в списке учреждений с «доступной средой» - 31 объект. Кроме того, сейчас ведется работа по мониторингу здоровья учащихся.

«В 2017 году поступило оборудование для мониторинга здоровья на более чем восемь миллионов рублей», - добавил Александр Воронков.

По итогам года область имеет хорошие показатели на уровне Российской Федерации. Так, регион - единственный, где выстроена концепция культурного просвещения учащейся молодежи. Такие идеи, как, например, «Дневник школьника» в Министерстве культуры страны всем субъектам рекомендуют перенимать у Пензы.

«На сегодняшний день это лучший культурный дневник в стране», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

После достижений - к главным задачам на 2018-й. Участие в значимых областных и федеральных программах продолжится. 11 школ станут участниками пилотного проекта «Рабочее место учителя». На контроле - развитие кадрового потенциала и профпереподготовка педагогов.

В регионе создадут специализированный центр для занятий с одаренными детьми, готовить ребят к олимпиадам будут ведущие ученые России. А в школьном автопарке заменить нужно будет 52 автобуса.

Образование

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