В Пензе подвели итоги футбольного года

В пензенском педагогическом институте ПГУ состоялось торжественное закрытие футбольного сезона. Там наградили чемпионов области среди юношей всех возрастов, а также победителей любительских и полупрофессиональных взрослых турниров.

Год 100-летия пензенского футбола получился неоднозначным. Главным событием для всех любителей этого вида спорта стал Чемпионат мира в России. В областном центре в рамках подготовки к мундиалю был реконструирован стадион «Зенит». Несмотря на переезд на новую арену, одноименная команда испытывала большие трудности. Весной стало известно, что она прекращает свое выступление в ПФЛ, теряет статус профессионального клуба и будет выступать в чемпионате межрегионального футбольного союза «Приволжье».

Команду покинули многие игроки. Их место заняла перспективная пензенская молодежь. В итоге, в новом для себя турнире «Зенит» занял седьмое место. Еще одна команда из Пензенской области, каменский «Дорожник», остановилась в шаге от пьедестала почета, став четвертой.

«Команды, которые участвовали в первенстве Приволжья, выступили слабее, чем раньше. Думаю, что им есть, к чему стремиться, в 2019 году они покажут лучший результат», - отметил президент федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

«Молодежь растет, и мы надеемся, что в следующем сезоне они проявят себя, им есть, с кого брать пример. Сейчас Данила Янов играет в молодежке ЦСКА и очень здорово играет, представляет Россию на еврокубках», - рассказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Победителей и призеров юношеского чемпионата области всех возрастов наградили на сцене педагогического института ПГУ. Кроме того, вручили медали и кубки победителям взрослых турниров. Так, «золото» чемпионата области в 2018 году отправилось в Грабово. Кроме того, «Гразу» удалось завоевать кубок региона, сделав золотой дубль. Последний раз такое удавалось команде три года назад.

«Несмотря на то, что выиграли, сезон был непростым. Сейчас все нелегко. В каждом матче приходилось выкладываться на 100%, чтобы достичь цели. Так как мы не первый год в лидерах, задача - побеждать», - сказал главный тренер ФК «Граз» Максим Юдин.

Футболистам вручили не только командные награды. Лучших игроков отметили индивидуальными призами чемпионата в каждой из возрастных категорий.