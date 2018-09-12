В Пензе подвели итоги фестиваля «Улитка»

В Пензе завершился международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка». В 2018 году он состоялся в пятый раз и был приурочен к 75-летию пензенского «Кукольного дома». На юбилее театра главными героями торжества стали все-таки не куклы, а актеры.

На торжество пригласили почетных гостей. Со сцены звучали поздравления и пожелания, в том числе - от самих артистов.

Труппа кукольного театра немногочисленная - всего девять актеров. Заслуженная артистка России Марина Прошлакова отдала «Кукольному дому» 34 года. Ее главное пожелание своим коллегам - всегда выступать достойно.

«Главное - не терять лица. «Кукольный дом» знают не только в Пензе, но и за рубежом, это очень ценно и приятно», - сказала она.

Русланбек Джурабеков в театре кукол только четыре года. До этого актер более 20 лет играл на сценах драматических театров. Признается, что когда решил связать свою жизнь с куклами, то будто попал на другую планету.

«Это как если вы ходите по Земле, а вас привезли на Луну, или всю жизнь перемещались на ногах, а заставили на руках. В драматическом театре играешь телом, а в кукольном 90% - душа, а 10% - кукла», - отметил актер.

Итог 75-летней работы - это 300 спектаклей и десятки наград. Актеры не строят амбициозных планов. Главное - сохранить то, что театр имеет сейчас.

«Не растерять коллектив, репертуар, не потерять доверие зрителей, его заинтересованность. Любой театр существует для людей, мы должны все делать через призму зрительского интереса, иначе пропадет весь смысл игры», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

На этот год в планах у театра - немало гастролей. Уже 20 сентября актеры уезжают в Белгород с постановкой «Зимняя вишня» (0+). В конце октября труппа театра примет участие в фестивале в Ульяновске (6+), а в ноябре отправится в Екатеринбург (6+).