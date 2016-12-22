В Пензе подведут спортивные итоги олимпийского 2016 года

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 декабря 2016, 11:03Спорт
24 декабря в пензенском дворце спорта «Буртасы» пройдет подведение спортивных итогов олимпийского 2016 года.
Участниками праздника станут спортсмены, тренеры, руководители региональных спортивных федераций и спортивная общественность региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В ходе мероприятия состоится чествование пензенских спортсменов, показавших высокие результаты на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также на других международных соревнованиях», - отметили в пресс-центре облправительства.
На празднике будут присутствовать почетные гости: пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин, бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте 1996 года в командных упражнениях Евгения Бочкарева, чемпионка Олимпиады в Афинах 2004 года Олеся Белугина, чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 года в синхронных прыжках Игорь Лукашин, заслуженный тренер РФ по гимнастике Сергей Старкин, заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин и другие.
В рамках празднования пройдут выступления пензенских спортсменов. Начало мероприятия – в 15.00.
22 декабря 2016, 15:35Перед Новым годом для пензенцев откроют большую ярмарку
22 декабря 2016, 15:01Депутаты пензенской Гордумы приняли бюджет на 2017 год
22 декабря 2016, 14:45В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием
22 декабря 2016, 14:39Дело Алексея Нетесанова направили в суд
22 декабря 2016, 14:33Пьяный парень в кафе набросился на полицейского
22 декабря 2016, 14:0411 пензенцев осудили за наркобизнес в регионе
22 декабря 2016, 13:33Пензенцы с помощью мобильного приложения могут определить подлинность алкоголя
22 декабря 2016, 13:04В Пензе автомобили на парковке у Бурденко мешали убирать снег