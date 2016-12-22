22 декабря 2016, 11:03Спорт В Пензе подведут спортивные итоги олимпийского 2016 года 24 декабря в пензенском дворце спорта «Буртасы» пройдет подведение спортивных итогов олимпийского 2016 года.

Участниками праздника станут спортсмены, тренеры, руководители региональных спортивных федераций и спортивная общественность региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В ходе мероприятия состоится чествование пензенских спортсменов, показавших высокие результаты на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также на других международных соревнованиях», - отметили в пресс-центре облправительства.

На празднике будут присутствовать почетные гости: пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин, бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте 1996 года в командных упражнениях Евгения Бочкарева, чемпионка Олимпиады в Афинах 2004 года Олеся Белугина, чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 года в синхронных прыжках Игорь Лукашин, заслуженный тренер РФ по гимнастике Сергей Старкин, заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин и другие.

В рамках празднования пройдут выступления пензенских спортсменов. Начало мероприятия – в 15.00.

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